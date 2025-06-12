Зимняя Спартакиада народов Сибири пройдет в Красноярске в 2027 году

«Первую зимнюю Спартакиаду народов Сибири в 2027 году предлагается провести в Красноярске. Наш город обладает всей необходимой инфраструктурой после проведения Универсиады и полностью готов к организации Спартакиады. Мы должны использовать эти возможности для развития массового спорта, вовлекая все категории населения, включая ветеранов. Уверен, что Спартакиада станет еще одним шагом к развитию спортивного движения в регионе и стране. Следующие игры предлагаю проводить раз в два года, чередуя зимние и летние форматы, начиная с 2027 года», — отметил Михаил Котюков.