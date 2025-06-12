Зимняя Спартакиада народов Сибири пройдет в Красноярске в 2027 году

Об этом рассказал губернатор края, председатель Совета МАСС Михаил Котюков в ходе заседания общего собрания членов Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», прошедшего в Кемерово.
В мероприятии участвовали полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, руководители законодательных органов и регионов, которые входят в ассоциацию.
Приветствуя участников заседания, полномочный представитель президента России в СФО отметил сплоченную работу регионов над решением общих задач:
«Время подтверждает эффективность командного подхода. Благодаря общим усилиям нам удается решать ключевые вопросы развития Сибири», — заявил Анатолий Серышев.
Организация и проведение Спартакиады народов Сибири — одна из основных тем заседания МАСС. Общесибирский проект реализуется по инициативе членов ассоциации. Михаил Котюков предложил провести следующую Спартакиаду в Красноярске, подчеркнув важность продолжения традиции для популяризации массового спорта и физкультуры.
«Первую зимнюю Спартакиаду народов Сибири в 2027 году предлагается провести в Красноярске. Наш город обладает всей необходимой инфраструктурой после проведения Универсиады и полностью готов к организации Спартакиады. Мы должны использовать эти возможности для развития массового спорта, вовлекая все категории населения, включая ветеранов. Уверен, что Спартакиада станет еще одним шагом к развитию спортивного движения в регионе и стране. Следующие игры предлагаю проводить раз в два года, чередуя зимние и летние форматы, начиная с 2027 года», — отметил Михаил Котюков.
Также участники обсудили ход работы информационного портала «Большая Сибирь. Вклад в Победу», подготовку коллективной экспозиции «Большая Сибирь» на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
Состоялось подписание плана мероприятий по реализации соглашения между Красноярским краем и Кемеровской областью — Кузбассом о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Подписи под документом поставили губернатор Красноярского края Михаил Котюков и губернатор Кемеровской области Илья Середюк.