В Омске молодой офицер сделал предложение своей девушке прямо на плацу

Не обошлось и без красивой церемонии. Ставший офицером курсант, прямо на плацу училища, сделал предложение своей девушке. Судя по реакции невесты, для нее это стало неожиданным, но очень приятным сюрпризом. Девушка ответила согласием протянув руку, на палец которой ее избранник надел кольцо.