В Омске молодой офицер сделал предложение своей девушке прямо на плацу

Торжественная церемония юбилейного, 105-го выпуска офицеров Омского танкового училища, состоялась сегодня, 12 июня, в День России.
Курсантам вручили дипломы о высшем образовании. Для гостей мероприятия из числа родственников и друзей выпускников, была проведена праздничная программа с классическими танцами и демонстрацией образцов новейшей военной техники, приспособленной для новых реалий ведения боевых действий.
Не обошлось и без красивой церемонии. Ставший офицером курсант, прямо на плацу училища, сделал предложение своей девушке. Судя по реакции невесты, для нее это стало неожиданным, но очень приятным сюрпризом. Девушка ответила согласием протянув руку, на палец которой ее избранник надел кольцо.