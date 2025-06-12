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На полуострове Гамова в Приморье развернули огромный флаг России

Студенты из 18 стран развернули триколор на полуострове Гамова на День России.

Как создавалась новая Россия

ВЛАДИВОСТОК, 12 июн — РИА Новости. Большой флаг Российской Федерации развернули студенты из 18 стран на полуострове Гамова в честь Дня России, сообщает Центр содействия развитию молодёжи «Молодежь Приморья».

«Команда “Молодёжь Приморья” совместно с участниками Международного клуба дружбы и студентами ДВФУ организовали масштабную акцию в честь Дня России! Более 70 молодых людей из 18 стран мира поднялись на самую высокую точку полуострова Гамова, чтобы развернуть огромный российский триколор над живописными бухтами Витязь и Астафьева», — говорится в сообщении.

Площадь флага Российской Федерации составила более 300 квадратных метров.

Участница торжественного мероприятия в честь Дня Победы Алехандра Гомес из Колумбии в видео из Telegram-канала «Молодежь Приморья» подчеркнула, что Россия — страна возможностей.

«Я решила поступить в Россию, потому что большая страна — значит большие возможности. Я люблю Россию за то, что люди очень добрые и, на самом деле, очень открытые, поэтому я чувствую себя, как дома», — добавила она.