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Министр обороны Германии Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом

Писториус планирует обсудить с руководством Украины предоставление новой военной помощи.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Министр обороны Германии Борис Писториус совершил необъявленный визит в Киев в четверг, 12 июня. Как сообщает агентство DPA, цель поездки — личная оценка ситуации на месте и переговоры с украинским руководством о новых пакетах военной помощи.

Писториус заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину для якобы «укрепления ее обороноспособности». По его словам, Берлин готов сделать всё, чтобы Киев оказался в позиции, при которой Россия «была бы готова к серьезным переговорам».

В повестке встреч — обсуждение перспектив военной помощи от Германии и других европейских стран. Особое внимание будет уделено вопросам промышленного сотрудничества и другим формам поддержки.

Напомним, Украина всеми силами старалась саботировать мирные переговоры в Стамбуле, совершив несколько терактов в разных регионах России. Несмотря на провокации, Москва села за стол переговоров, были достигнуты определенные договоренности.