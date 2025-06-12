МЧС предупредило о риске падения деревьев в четверг 12 июня

В МЧС предупредили белорусов о риске падения деревьев из-за непогоды в четверг, 12 июня.
Ранее «Комсомолка» писала, что сильные дожди и грозы снова пройдут 12 июня в Беларуси.
В МЧС обратили внимание на то, что в четверг в юго-западных регионах страны стоит ждать усиления ветра северо-западного направления, его порывы будут достигать 15 — 18 метров в секунду.
Непогода увеличивает факторы опасности. В частности, есть риски повреждений и обрыва линий связи и электропередач, нарушения электроснабжения, отключения электрических подстанций, повреждения или обрушения неукрепленных конструкций, кровель, сооружений и падения деревьев.
Вообще, 12 июня почти по всей Беларуси пройдут на большей части страны, в северо-восточных районах — грозы. Днем максимальные температуры — +13 — +19 градусов.
Между тем синоптики сказали, когда в Беларуси потеплеет в июне 2025: «Начинается период приятной погоды».
Тем временем три медведя показались в Беларуси людям в один день: «Медведь трехлетка шел в сторону деревни».