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Москвичам рассказали о погоде в День России

Леус: в Москве 12 июня ожидаются небольшие дожди и до 22 градусов тепла.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Небольшие дожди, температура воздуха до плюс 22 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать циклон, выходящий своим центром на юго-восток Центрального федерального округа. В Москве и по области ожидается преимущественно облачная погода, пройдут небольшие дожди. Днем в Москве плюс 20 — плюс 22 градуса тепла, в Подмосковье — плюс 18 — плюс 23 градуса тепла», — рассказал Леус.

Синоптик отметил, что ветер будет юго-восточный, скорость его составит 3−8 метров в секунду. Давление слабо падает, к вечеру барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.