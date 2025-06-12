Москвичам рассказали о погоде в День России

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Небольшие дожди, температура воздуха до плюс 22 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать циклон, выходящий своим центром на юго-восток Центрального федерального округа. В Москве и по области ожидается преимущественно облачная погода, пройдут небольшие дожди. Днем в Москве плюс 20 — плюс 22 градуса тепла, в Подмосковье — плюс 18 — плюс 23 градуса тепла», — рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет юго-восточный, скорость его составит 3−8 метров в секунду. Давление слабо падает, к вечеру барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.