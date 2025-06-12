Умер Харрис Юлин, актер из «Лица со шрамом»

Харрис Юлин известен по роли в полнометражном фильме «Мистер Бин» и сериале «Озарк». Свою карьеру он начал в 1963-м году с театральных ролей, а спустя 7 лет он выступил в качестве театрального режиссера и впервые снялся в кино. Всего на его счету более чем 100 картин, в том числе лента «Лицо со шрамом».