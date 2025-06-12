Умер Харрис Юлин, актер из «Лица со шрамом»

Умер Харрис Юлин, американский актер театра и кино. Ему было 87 лет, сообщил журнал People со ссылкой на представителя артиста.
Уточняется, что Харрис Юлин ушел из жизни в Нью-Йорке от остановки сердца. Других подробностей не приводится.
Харрис Юлин известен по роли в полнометражном фильме «Мистер Бин» и сериале «Озарк». Свою карьеру он начал в 1963-м году с театральных ролей, а спустя 7 лет он выступил в качестве театрального режиссера и впервые снялся в кино. Всего на его счету более чем 100 картин, в том числе лента «Лицо со шрамом».
Между тем, из жизни ушел создатель группы The Beach Boys Брайан Уилсон. Как сообщила газета The Guardian со ссылкой на родственников музыканта, у артиста было диагностировано нейрокогнитивное расстройство, напоминающее деменцию. Он совсем немного не дожил до дня рождения, 20 июня ему могло бы исполниться 83 года.