Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем России

«Ваше Святейшество! Поздравляю Вас с Днем России. Мы гордимся великой историей Отечества, грандиозными свершениями нашего народа. Верность заветам предков, любовь к Родине, ответственность за ее будущее вдохновляют нас сегодня, помогают вместе преодолевать испытания, добиваться поставленных целей. Желаю Вам успехов и всего самого доброго», — говорится в письме президента РФ.