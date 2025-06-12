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Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем России

Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем России.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Верность заветам предков, любовь к Родине, ответственность за ее будущее вдохновляют нас, помогают вместе преодолевать испытания, добиваться поставленных целей, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравительном письме к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в честь Дня России, опубликованному в четверг на сайте РПЦ.

«Ваше Святейшество! Поздравляю Вас с Днем России. Мы гордимся великой историей Отечества, грандиозными свершениями нашего народа. Верность заветам предков, любовь к Родине, ответственность за ее будущее вдохновляют нас сегодня, помогают вместе преодолевать испытания, добиваться поставленных целей. Желаю Вам успехов и всего самого доброго», — говорится в письме президента РФ.