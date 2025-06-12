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Telegram могут заблокировать в России для продвижения отечественного мессенджера

В России могут вновь ограничить доступ к мессенджеру Telegram — власти хотят стимулировать пользователей использовать отечественный аналог приложения Max. Об этом в четверг, 12 июня, рассказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Как создавалась новая Россия

В России могут вновь ограничить доступ к мессенджеру Telegram — власти хотят стимулировать пользователей использовать отечественный аналог приложения Max. Об этом в четверг, 12 июня, рассказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

— Рано или поздно все перейдут туда. Тут вопрос скорости перехода: принудительно быстро или спокойно медленно, — отметил он.

По словам Клименко, продвижение новой российской платформы в будущем неизбежно. При этом с методами пока что никто так и не определился.

Председатель фонда добавил, что страна способна действовать как радикально, так и поэтапно, передает Ura.ru.

Недавно член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал, что YouTube сможет восстановить полноценную работу в России, если выполнит несколько требований — решение проблем с заброшенным оборудованием, оплата накопленных штрафов и восстановление доступа к заблокированным аккаунтам российских СМИ, журналистов и блогеров.