Цены на яйца в России стали ниже 100 рублей

В мае стоимость десятка яиц опустилась до 96,5 рублей.
В мае текущего года стоимость десяти яиц в России впервые с октября 2023 года стала ниже 100 рублей. Об этом сообщил Росстат.
«Сейчас цены опустились даже ниже октября 2023 года, когда за десяток в среднем по стране просили 97,1 рубля», — передало агентство РИА Новости данные Росстата. Там добавили, что к концу весны средняя цена на яйца снизилась до 96,5 рубля за десяток. Самые низкие цены на яйца зафиксированы в Мордовии — 69 рублей за десяток, в Крыму — 70 рублей и в Пензенской области — 72 рубля.
Ранее стало известно, что российские поставщики могут отказаться от упаковки для десяти яиц из-за судебных претензий со стороны московской компании «Айкю-Пак», владеющей патентом на такую тару. Фирма взыскала с Окской птицефабрики 2,5 млн рублей, однако суд не запретил дальнейшее использование упаковки. Представитель «Айкю-Пак» сообщил о подготовке новых исков, передает RT.