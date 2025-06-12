Цены на яйца в России стали ниже 100 рублей

«Сейчас цены опустились даже ниже октября 2023 года, когда за десяток в среднем по стране просили 97,1 рубля», — передало агентство РИА Новости данные Росстата. Там добавили, что к концу весны средняя цена на яйца снизилась до 96,5 рубля за десяток. Самые низкие цены на яйца зафиксированы в Мордовии — 69 рублей за десяток, в Крыму — 70 рублей и в Пензенской области — 72 рубля.