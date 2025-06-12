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Госсекретарь США Марко Рубио поздравил граждан РФ с Днем России

Американский госсекретарь Марко Рубио поздравил граждан РФ с Днем России. Его обращение в четверг, 12 июня, опубликовало внешнеполитическое ведомство США.

Как создавалась новая Россия

Американский госсекретарь Марко Рубио поздравил граждан РФ с Днем России. Его обращение в четверг, 12 июня, опубликовало внешнеполитическое ведомство США.

— От лица американского народа я хочу поздравить российский народ с Днем России. США по-прежнему привержены поддержке российского народа в его стремлении к светлому будущему, — заявил он.

Помимо этого, Рубио уточнил, что Вашингтон стремится наладить отношения с Москвой в рамках урегулирования ситуации на Украине.

Также американский госсекретарь в заявлении выразил надежду на то, что США и России удастся построить выгодные отношения между странами.

Ранее с Днем России президента страны Владимира Путина поздравил лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын. Телеграмму в Министерство иностранных дел России передал посол страны в Москве Син Хон Чхоль.

В честь праздника Музей Победы провел масштабный флешмоб. Около 400 детей из городского клуба «Лето Побед» в футболках цветов российского триколора выстроились в масштабную звезду в честь Года защитника Отечества и хором исполнили государственный гимн Российской Федерации.