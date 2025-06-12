Госсекретарь США Марко Рубио поздравил граждан РФ с Днем России

В честь праздника Музей Победы провел масштабный флешмоб. Около 400 детей из городского клуба «Лето Побед» в футболках цветов российского триколора выстроились в масштабную звезду в честь Года защитника Отечества и хором исполнили государственный гимн Российской Федерации.