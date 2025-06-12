На подходах к Крымскому мосту образовалась многокилометровая пробка

Министерство экономического развития РФ прогнозирует, что в 2025 году Крым примет на 40−45% больше туристов, чем в предыдущем сезоне. Первые признаки роста уже очевидны: в майские праздники полуостров посетили 358 тысяч человек, что на треть превышает показатели 2024 года.