На подходах к Крымскому мосту образовалась многокилометровая пробка

Более 700 автомобилей скопились в очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани. Согласно данным мониторинга оперативной обстановки, по состоянию на 8:00 утра 520 транспортных средств ожидают досмотра перед въездом на переправу. Время ожидания в очереди составляет около двух часов.
На противоположной, керченской стороне пробки не наблюдается — движение через контрольный пункт осуществляется в штатном режиме.
Напомним, что 3 июня движение по Крымскому мосту уже приостанавливалось, что вызвало образование масштабной пробки, превышавшей 600 автомобилей. В ходе подобных инцидентов местные власти традиционно призывают водителей сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Туристический бум усугубляет ситуацию.
Параллельно с транспортными сложностями в Крыму фиксируется рекордный рост турпотока. По данным бронирования, спрос на размещение в курортных зонах полуострова удвоился по сравнению с прошлым годом. Наибольшей популярностью пользуются Ялта, Алушта и западные курорты — Евпатория, Саки и Черноморское.
Министерство экономического развития РФ прогнозирует, что в 2025 году Крым примет на 40−45% больше туристов, чем в предыдущем сезоне. Первые признаки роста уже очевидны: в майские праздники полуостров посетили 358 тысяч человек, что на треть превышает показатели 2024 года.
Для ускорения пропускного режима на мосту задействовано более 50 сотрудников, осуществляющих досмотр транспортных средств. Однако растущий поток отдыхающих продолжает создавать нагрузку на транспортную инфраструктуру.