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Собянин поздравил москвичей с Днём России

Мэр столицы РФ отметил, что Москва с давних пор является ключевым фактором в становлении и развитии российской государственности.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы РФ с Днём России. Соответствующее обращение он разместил в своём Telegram-канале.

«Дорогие москвичи! Поздравляю вас с Днём России — праздником, символизирующим мощь и единство нашей любимой Отчизны», — написал глава города.

Собянин отметил, что с давних пор Москва является ключевым фактором в становлении и развитии российской государственности. Он подчеркнул, что столица РФ является центром политической, экономической, общественной, научной, культурной, духовной жизни страны.

Кроме того, по словам мэра, Москва играет важную роль в укреплении суверенитета и обеспечении безопасности России.

«Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в созидательном труде», — добавил Собянин.

Напомним, ранее министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что 12 июня выставочный павильон «Макет Москвы» на ВДНХ будет одной из ключевых площадок для празднования Дня России.