Собянин поздравил москвичей с Днём России

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы РФ с Днём России. Соответствующее обращение он разместил в своём Telegram-канале.
«Дорогие москвичи! Поздравляю вас с Днём России — праздником, символизирующим мощь и единство нашей любимой Отчизны», — написал глава города.
Собянин отметил, что с давних пор Москва является ключевым фактором в становлении и развитии российской государственности. Он подчеркнул, что столица РФ является центром политической, экономической, общественной, научной, культурной, духовной жизни страны.
Кроме того, по словам мэра, Москва играет важную роль в укреплении суверенитета и обеспечении безопасности России.
«Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в созидательном труде», — добавил Собянин.
Напомним, ранее министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что 12 июня выставочный павильон «Макет Москвы» на ВДНХ будет одной из ключевых площадок для празднования Дня России.