Собянин поздравил москвичей с Днём России

Напомним, ранее министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что 12 июня выставочный павильон «Макет Москвы» на ВДНХ будет одной из ключевых площадок для празднования Дня России.