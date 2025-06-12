Москвичей освежит праздничный дождь

Ранее синоптики предупреждали о похолодании и дождях в Москве и области на 12 июня из-за влияния северной периферии циклона. В предыдущие дни температура также снижалась: 10 июня было до +22 градусов, 11 июня — до +20, при этом отмечались кратковременные осадки.