Москвичей освежит праздничный дождь

В Москве пройдет небольшой дождь.
В День России в Москве прогнозируются небольшие дожди, а столбики термометров поднимутся до отметки 22 градусов тепла. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«В Москве и по области ожидается преимущественно облачная погода, пройдут небольшие дожди. Днем в Москве плюс 20 — плюс 22 градуса тепла», — рассказал Леус в беседе с РИА Новости. Он отметил, что в Подмосковье ожидается температура воздуха от 18 до 23 градусов выше нуля.
По словам синоптика, направление ветра — юго-восточное, его скорость составит от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно снижаться, и к вечеру уровень барометров опустится до 743 миллиметров ртутного столба.
Ранее синоптики предупреждали о похолодании и дождях в Москве и области на 12 июня из-за влияния северной периферии циклона. В предыдущие дни температура также снижалась: 10 июня было до +22 градусов, 11 июня — до +20, при этом отмечались кратковременные осадки.