Экс-замначальника бюро судмедэкспертизы Ленобласти арестована за взятку

Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга арестовал экс-замначальника Бюро судмедэкспертизы Ленобласти Наталью Пожидаеву по делу о взятке, возбудили его после обнаружения незахороненных трупов в морге Токсово. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов Петербурга.