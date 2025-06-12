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Экс-замначальника бюро судмедэкспертизы Ленобласти арестована за взятку

Дело на Наталью Пожидаеву завели после обнаружения десятков незахороненных трупов в морге Токсово.

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Источник: pexels.com

Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга арестовал экс-замначальника Бюро судмедэкспертизы Ленобласти Наталью Пожидаеву по делу о взятке, возбудили его после обнаружения незахороненных трупов в морге Токсово. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Фигурантку отправили в СИЗО до 3 августа.

Как полагает следствие, незаконное денежное вознаграждение в 195 тыс. рублей Пожидаева получила от представителя компании «Лотос» Арслана Эльсалиева и его жены за пользование помещениями морга на улице Буланова. Пожидаева также приказывала сотрудникам выполнять требования работников «Лотоса».

Эльсалиевы тоже взяты под стражу по обвинению в даче взятки.

В морге Токсово были обнаружены десятки незахороненных тел. Речь идет о невостребованных трупах, то есть тех, за которыми не пришли родственники.

Ранее стало известно об аресте за взятку замгубернатора Владимирской области Александра Ремиги.