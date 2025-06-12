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В Омск привезли ковчег с частью мощей святой Матроны Московской

Доступ к святыне будет открыт для всех омичей в Успенском соборе с 12 по 17 июня.

Как создавалась новая Россия

Сегодня, 12 июня, на площади перед Успенским собором прошли торжественные мероприятия по случаю встречи ковчега с частицей мощей блаженной Матроны Московской.

Православная святыня, к которой ежегодно приходят поклониться миллионы человек, прибыла в Омскую область из Успенского монастыря Новомосковска Тульской области. Ковчег будет находится в Успенском соборе шесть дней — с 12 по 17 июня. Доступ к святыне будет открыт для всех омичей, которые пожелают принять участие в молитвенных торжествах, связанных с пребыванием мощей на омской земле.