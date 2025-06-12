В Омск привезли ковчег с частью мощей святой Матроны Московской

Православная святыня, к которой ежегодно приходят поклониться миллионы человек, прибыла в Омскую область из Успенского монастыря Новомосковска Тульской области. Ковчег будет находится в Успенском соборе шесть дней — с 12 по 17 июня. Доступ к святыне будет открыт для всех омичей, которые пожелают принять участие в молитвенных торжествах, связанных с пребыванием мощей на омской земле.