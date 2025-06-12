Три рейса в московские аэропорты были перенаправлены в другие города

Рейс из турецкого Даламана, направлявшийся во Внуково, был перенаправлен в петербургский аэропорт Пулково. Два других самолета — из Белграда и Антальи, которые должны были приземлиться в Шереметьево, также изменили маршрут: первый отправился в Пулково, а второй сел в московском Домодедово.