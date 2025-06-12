Три рейса в московские аэропорты были перенаправлены в другие города

12 июня три пассажирских самолета, следовавших в московские аэропорты Внуково и Шереметьево, совершили посадку в других воздушных гаванях. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на справочные службы аэропортов, причиной стали временные ограничения на прием воздушных судов.
Рейс из турецкого Даламана, направлявшийся во Внуково, был перенаправлен в петербургский аэропорт Пулково. Два других самолета — из Белграда и Антальи, которые должны были приземлиться в Шереметьево, также изменили маршрут: первый отправился в Пулково, а второй сел в московском Домодедово.
В Росавиации пояснили, что ограничения во Внуково и Шереметьево были введены на короткий срок для обеспечения безопасности полетов. По данным ведомства, все службы оперативно приняли необходимые меры, и уже через час аэропорты возобновили нормальную работу.
«Безопасность полетов остается нашим приоритетом. Все решения принимались в штатном режиме с учетом текущей обстановки», — отметили в Росавиации. Пассажиры перенаправленных рейсов будут доставлены в Москву дополнительными рейсами или альтернативным транспортом.