Цены на яйца в России упали ниже 100 рублей впервые с 2023 года

Как пишет РИА «Новости», яйца продолжают дешеветь. В конце весны цена за десяток снизилась до 96,5 рубля, что значительно ниже апрельской — 102,8 рубля, и прошлогодней майской стоимости — 117,7 рубля. Более того, текущая стоимость даже ниже, чем в октябре 2023 года, когда яйца стоили в среднем 97,1 рубля за десяток.