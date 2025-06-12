Исследование показало, сколько россиян готовы отдыхать в кредит

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Больше половины россиян считают возможным для себя взять кредит на отпуск, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости.
«Согласно опросу, 53,9% россиян позитивно относятся к идее взять кредит, если денег на хороший отдых не хватает. Еще 21,7% сообщили, что понимают тех, кто отдыхает в долг, но сами этого делать не станут. Наконец, около четверти опрошенных — 24,4% — полагают, что брать кредит ради такой цели нельзя», — говорится в исследовании по итогам опроса более 2 тысяч респондентов по всей России в возрасте от 18 до 65 лет.
При этом оценки, какая сумма необходима для качественного отпуска, существенно разошлись, сообщили аналитики. «Примерно каждый пятый респондент (21,9%) заявил, что на неделю с семьей ему хватило бы и 50 тысяч рублей. Чуть больше участников опроса (24%) назвали сумму от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, и примерно столько же (22,7%) определили диапазон от 100 тысяч до 150 тысяч рублей», — уточнили они.
Остальные респонденты оптимальной суммой для отпуска считают от 150 тысяч до 250 тысяч рублей — 17,6%, а 11,2% — от 250 тысяч до 500 тысяч рублей. Самые высокие запросы, более полумиллиона рублей на недельный отпуск, обозначили 2,6% опрошенных.
«При этом 47,4% респондентов признались, что сами не готовы потратить столько денег на отпуск. 28,9% ответили, что скорее готовы, и 23,7% — что готовы однозначно», — заключили аналитики.