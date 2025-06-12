Исследование показало, сколько россиян готовы отдыхать в кредит

«Согласно опросу, 53,9% россиян позитивно относятся к идее взять кредит, если денег на хороший отдых не хватает. Еще 21,7% сообщили, что понимают тех, кто отдыхает в долг, но сами этого делать не станут. Наконец, около четверти опрошенных — 24,4% — полагают, что брать кредит ради такой цели нельзя», — говорится в исследовании по итогам опроса более 2 тысяч респондентов по всей России в возрасте от 18 до 65 лет.