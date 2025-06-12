720 автомобилей скопилось у Крымского моста утром 12 июня

720 автомобилей ждут прохождения процедуры досмотра и проезда со стороны Тамани через Крымский мост. Об этом сообщили в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.
В публикации отмечается, что согласно данным мониторинга, по состоянию на 09:00 мск, со стороны Тамани стоят в очереди более 700 машин. При этом, перед пунктом досмотра со стороны Керчи очереди нет.
Между тем, всего час назад, в 08:00 мск, количество машин составило 520. Отмечается, что так знаменуется начало туристического сезона. Поэтому на Крымский полуостров массовый наплыв отдыхающих, часть которых приезжает на автомобильном транспорте.
Напомним, сутками ранее, утром 11 июня, перед Крымским мостом со стороны Тамани также появилась очередь. По состоянию на 10:00 в очереди перед пунктами досмотра со стороны Тамани скопилось 95 автомобилей.