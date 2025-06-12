Россиянам объяснили, как отличить хорошее мороженое от плохого: На что стоит обратить внимание

Ранее было найдено самое дорогое мороженое, которое продается в России. Как оказалось, купить его можно в Мурманской области, на Чукотке и Сахалине. А вот самым доступным и дешевым по цене мороженое оказалось в Ингушетии, Чечне и Мордовии.