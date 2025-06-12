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Россиянам объяснили, как отличить хорошее мороженое от плохого: На что стоит обратить внимание

В Роскачестве призвали при выборе мороженого обращать внимание на состав и вид.

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Источник: Комсомольская правда

Специалисты Роскачества дали россиянам рекомендации по выбору качественного мороженого. В составе настоящего мороженого должно содержаться не менее 40% молока, а количество растительных жиров не может превышать 50% от общей массы жира в продукте, передает RT.

Эксперты пояснили, что классический пломбир должен иметь чистый сладкий вкус с возможным ванильным ароматом, плотную кремообразную структуру без комочков. Цвет качественного продукта варьируется от молочно-белого до кремового оттенка.

Отдельное внимание уделяется шоколадной глазури — на ней не должно быть повреждений, точек или белого налета, которые свидетельствуют о нарушении технологии производства или неправильном хранении.

Роскачество также отметило, что присутствие стабилизаторов в мороженом неизбежно — эти добавки помогают продукту сохранять форму, не таять слишком быстро и увеличивают срок хранения.

Ранее было найдено самое дорогое мороженое, которое продается в России. Как оказалось, купить его можно в Мурманской области, на Чукотке и Сахалине. А вот самым доступным и дешевым по цене мороженое оказалось в Ингушетии, Чечне и Мордовии.