Россиянам объяснили, как отличить хорошее мороженое от плохого: На что стоит обратить внимание

Специалисты Роскачества дали россиянам рекомендации по выбору качественного мороженого. В составе настоящего мороженого должно содержаться не менее 40% молока, а количество растительных жиров не может превышать 50% от общей массы жира в продукте, передает RT.
Эксперты пояснили, что классический пломбир должен иметь чистый сладкий вкус с возможным ванильным ароматом, плотную кремообразную структуру без комочков. Цвет качественного продукта варьируется от молочно-белого до кремового оттенка.
Отдельное внимание уделяется шоколадной глазури — на ней не должно быть повреждений, точек или белого налета, которые свидетельствуют о нарушении технологии производства или неправильном хранении.
Роскачество также отметило, что присутствие стабилизаторов в мороженом неизбежно — эти добавки помогают продукту сохранять форму, не таять слишком быстро и увеличивают срок хранения.
Ранее было найдено самое дорогое мороженое, которое продается в России. Как оказалось, купить его можно в Мурманской области, на Чукотке и Сахалине. А вот самым доступным и дешевым по цене мороженое оказалось в Ингушетии, Чечне и Мордовии.