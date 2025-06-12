«Должны уйти со сцены»: Серов накинулся на молодых артистов и дал им один совет

В беседе с ведущим программы Владимиром Маркони о волнении начинающих артистов в непредвиденных ситуациях перед публикой прозвучал неожиданный и жёсткий ответ от Серова: он призвал молодых не мучиться, а уйти со сцены. Никто из окружения певца не ожидал такого высказывания.