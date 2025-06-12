Какие гарантии есть у доноров крови в Беларуси, рассказали в Минтруда

Люди, имеющие эту награду, могут получить скидку 25% на платные медицинские услуги в государственных организациях здравоохранения (за исключением платных медицинских услуг, тарифы на которые регулируются Минздравом), внеочередное медобслуживание в государственных организациях здравоохранения, внеочередной прием в учреждениях соцобслуживания, первоочередной прием в госорганах и иных организациях независимо от форм собственности, а также внеочередное пользование всеми видами услуг связи, культурно-просветительных и спортивно-оздоровительных организаций. Кроме того, предусмотрено приобретение билетов на все виды транспорта и внеочередное обслуживание организациями розничной торговли и бытового обслуживания. Кроме того, почетные доноры имеют право на повышенную пенсию (+40% к минимальной пенсии по возрасту).