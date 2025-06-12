Какие гарантии есть у доноров крови в Беларуси, рассказали в Минтруда

В день сдачи крови работник освобождается от работы на все рабочее время (смену) согласно правилам внутреннего трудового распорядка или утвержденному графику работ (сменности), с сохранением среднего заработка. Кроме того, работник вправе приступить к работе в день сдачи крови, за исключением случаев работы с вредными и (или) опасными условиями труда, ночных и сверхурочных работ. Однако важно предупредить нанимателя о донации за два рабочих дня письменно.
Если донор сдал кровь 4 и более раз или компоненты 16 и более раз за последний год, он получает полную оплату больничного. В то же время, если нетрудоспособность связана с выполнением донорской функции, 100% оплата больничного положена всем донорам.
В стране предусмотрены льготы для почетных доноров. Если у человека есть знак «Ганаровы донар Рэспублікі Беларусь» или «Почетный донор» (СССР, БССР, РБ), он может выбирать удобный период трудового отпуска и взять до 14 календарных дней за свой счет в согласованные с нанимателем даты.
Люди, имеющие эту награду, могут получить скидку 25% на платные медицинские услуги в государственных организациях здравоохранения (за исключением платных медицинских услуг, тарифы на которые регулируются Минздравом), внеочередное медобслуживание в государственных организациях здравоохранения, внеочередной прием в учреждениях соцобслуживания, первоочередной прием в госорганах и иных организациях независимо от форм собственности, а также внеочередное пользование всеми видами услуг связи, культурно-просветительных и спортивно-оздоровительных организаций. Кроме того, предусмотрено приобретение билетов на все виды транспорта и внеочередное обслуживание организациями розничной торговли и бытового обслуживания. Кроме того, почетные доноры имеют право на повышенную пенсию (+40% к минимальной пенсии по возрасту).
Предусмотрены и дополнительные меры поддержки. Наниматель может (но не обязан) поощрять доноров премиями и дополнительными выплатами (если это прописано в локальных актах организации).
В Минтруда напомнили, что все льготы действуют независимо от того, сдавали вы кровь бесплатно или за вознаграждение. Если меняли работу, подтвердить количество донаций можно справкой из организации службы крови.