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«Символ несокрушимой силы, единства, богатой истории»: глава Башкирии поздравил жителей республики с Днем России

Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем России.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров обратился к жителям республики с поздравлением по случаю Дня России. Он назвал праздник символом силы, единства и богатой истории страны.

Руководитель региона отметил, что Россия объединяет миллионы людей разных поколений, национальностей и вероисповеданий. Хабиров подчеркнул, что Башкирия всегда была и остается надежной опорой страны.

Особые слова глава региона адресовал участникам специальной военной операции, назвав их настоящими героями нашего времени. По его словам, их мужество и стойкость доказывают, что сломить Россию невозможно.

В своем поздравлении руководитель республики также упомянул национального героя Салавата Юлаева, чье имя, по словам Радия Хабирова, остается символом бесстрашия и преданности своему народу.

Отдельно руководитель республики поздравил уфимцев с Днем города, отметив, что столица Башкирии, носящая звание «Город трудовой доблести», вносит значительный вклад в развитие страны.

В завершение Глава республики пожелал всем жителям мира, добра и процветания, выразив уверенность, что общие усилия принесут достойные результаты.

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