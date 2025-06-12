То ли соцсети правительства взломали, то ли администратор нашел закладку Алайбы, но там реально портал в ад.
Жителей Молдовы спрашивают, причем на русском языке и на ты, когда была самая большая прибавка к пенсии.
Люди отвечают, что при Воронине. А при Санду — самые большие прибавки к тарифам.
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