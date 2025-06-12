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Сегодня в Омск прибудет агитационный поезд с трофейным оружием

За три часа пребывания состава на омском вокзале, омичи смогут поесть солдатской каши и ознакомится с трофейным вооружением стран НАТО.

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Источник: Комсомольская правда

12 июня, с 14.30 до 18.00 часов, в Омске будет находится агитационно-пропагандистский поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге!». Проект организован министерством обороны РФ.

Как сообщают в ведомстве, приезд поезда в город Омск приурочен к 80-летию Победы и Году защитника Отечества. В составе поезда находятся тематические вагоны, которые демонстрируют вооружение различных видов и родов Вооруженных сил России, а также трофейное вооружение и военную технику стран НАТО. На территории вокзала будут организованы полевая кухня и выступления творческих коллективов с концертными программами на специальной платформе-сцене.