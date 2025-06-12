Сегодня в Омск прибудет агитационный поезд с трофейным оружием

Как сообщают в ведомстве, приезд поезда в город Омск приурочен к 80-летию Победы и Году защитника Отечества. В составе поезда находятся тематические вагоны, которые демонстрируют вооружение различных видов и родов Вооруженных сил России, а также трофейное вооружение и военную технику стран НАТО. На территории вокзала будут организованы полевая кухня и выступления творческих коллективов с концертными программами на специальной платформе-сцене.