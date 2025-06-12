Ушла из жизни ветеран Куйбышевской студии кинохроники Вера Мордвинова

Вера Ивановна посвятила жизнь сохранению истории советского документального кино. Работая на одной из старейших киностудий страны (Куйбышевская студия была основана в 1927 году), она бережно хранила память о фронтовых операторах, снимавших в годы войны эвакуированные предприятия, трудовые подвиги куйбышевцев и легендарный парад 7 ноября 1941 года.