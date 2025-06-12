Ушла из жизни ветеран Куйбышевской студии кинохроники Вера Мордвинова

Прощание с выдающимся киноведом и хранителем советского кинонаследия состоится сегодня, 12 июня.
В Самаре на 89-м году жизни скончалась Вера Ивановна Мордвинова — выпускница ВГИКа, ветеран легендарной Куйбышевской студии кинохроники и активный общественный деятель. Об этом сообщает ГТРК «Самара».
Вера Ивановна посвятила жизнь сохранению истории советского документального кино. Работая на одной из старейших киностудий страны (Куйбышевская студия была основана в 1927 году), она бережно хранила память о фронтовых операторах, снимавших в годы войны эвакуированные предприятия, трудовые подвиги куйбышевцев и легендарный парад 7 ноября 1941 года.
В 2016 году в интервью ГТРК «Самара» Мордвинова инициировала установку мемориальной доски на здании студии (ул. Молодогвардейская, 66), где начинался путь многих военных кинооператоров. До последних дней она боролась за создание музея студии, считая документальную хронику бесценным наследием для патриотического воспитания.
Прощание пройдет 12 июня с 11:00 до 12:00 по адресу: ул. Дзержинского, 27. Поминальный обед — в 14:00 (Безымянный переулок, 14).
Коллеги и ученики вспоминают Веру Ивановну как человека, чья преданность кинолетописи Самары стала примером для новых поколений кинематографистов и телевизионщиков.
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