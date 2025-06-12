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Александр Скрябин поздравил ростовчан с Днем России

Глава Ростова поздравил горожан с праздником.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

В День России глава Ростова Александр Скрябин поздравил горожан с праздником. Пост он опубликовал в своем телеграм-канале.

В нем Александр Скрябин отметил, что Ростов является портом пяти морей и славится своим гостеприимством и разнообразием. В донской столице переплетаются современные достижения с традициями. Что создает вдохновляющую и объединяющую атмосферу.

— Дорогие ростовчане! В День России желаю всем нам, чтобы добрая сила нашей Родины всегда пребывала в наших сердцах. С праздником, ростовчане, с Днем России! — добавил он.