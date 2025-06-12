Не пустили в бар: заведение заплатит актюбинцу за унижение

Как сообщается на официальном сайте Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК, в октябре 2024 года житель Актобе столкнулся с нарушением своих прав потребителя.
Его без объяснения причин не допустили на территорию одного из ночных баров города. Работники заведения отказались впустить потребителя, не разъяснив оснований для такого отказа, что вызвало у актюбинца чувство унижения и психологического дискомфорта.
Ощущая нарушение своих законных прав, потребитель обратился с жалобой в РГУ «Департамент торговли и защиты прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан по Актюбинской области».
Специалисты департамента установили, что действия работников заведения нарушили положения статьи 42−4 Закона РК «О защите прав потребителей».
Кроме того, в действиях юридического лица были усмотрены признаки административного правонарушения, предусмотренного п. 3 ч.5 ст. 190 КоАП РК. В результате заведение привлекли к административной ответственности.
Однако потребитель не ограничился административной процедурой и обратился в суд с иском о взыскании морального вреда.
В обоснование своих требований актюбинец указал, что необоснованный отказ в предоставлении услуги общественного питания в присутствии других граждан причинил ему нравственные страдания.
По словам истца, поведение работников бара унизило его человеческое достоинство, вызвало чувство раздражения и обиду, особенно с учетом того, что отказ сопровождался демонстративным и грубым отношением без объяснения причин.
Ответчик и его представитель в судебном заседании иск не признали и просили суд отказать в удовлетворении требований, мотивируя свою позицию аналогичными доводами, приведенными в письменном отзыве.
В судебном процессе в качестве третьего лица принял участие Департамент торговли и защиты прав потребителей по Актюбинской области. Представитель департамента подтвердил, что действия заведения нарушили права потребителя, предусмотренные ст. 12, 21 и 24 Закона «О защите прав потребителей».
«Согласно законодательству, каждый потребитель имеет право на свободный выбор товаров и услуг, а продавец обязан обеспечить такую возможность, если иное не предусмотрено законом. Более того, закон прямо устанавливает право потребителя на компенсацию морального вреда, причиненного нарушением его прав», — отметили в Комитете по защите прав потребителей.
В этой связи департамент поддержал позицию потребителя, назвав требования о признании незаконным отказа в предоставлении услуги и взыскании морального вреда обоснованными и подлежащими удовлетворению.
Рассмотрев все материалы дела и заслушав стороны, суд пришел к выводу о частичном удовлетворении иска. В результате с ответчика в пользу потребителя была взыскана компенсация морального вреда в размере 250 тыс. тенге, а также судебные расходы: государственная пошлина в размере 1 966 тенге и расходы на оплату юридических услуг представителя в размере 100 тыс. тенге.