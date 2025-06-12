Не пустили в бар: заведение заплатит актюбинцу за унижение

Рассмотрев все материалы дела и заслушав стороны, суд пришел к выводу о частичном удовлетворении иска. В результате с ответчика в пользу потребителя была взыскана компенсация морального вреда в размере 250 тыс. тенге, а также судебные расходы: государственная пошлина в размере 1 966 тенге и расходы на оплату юридических услуг представителя в размере 100 тыс. тенге.