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Очередь на Крымском мосту выросла до 800 машин

Очередь на въезд в Крым у Крымского моста выросла до 800 машин.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. На въезд в Крым со стороны Краснодарского края у моста скопилось 800 автомобилей, свидетельствуют данные оперативного Telegram-канала о ситуации на транспортном переходе.

«В очереди со стороны Тамани находится 800 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — говорится в сообщении о ситуации на 10.00 мск, при этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Ограничений на проезд транспортного перехода ранее не вводилось.

Длинные праздничные выходные начались в России и продлятся четыре дня — с 12 по 15 июня. В четверг, 12 июня, отмечается День России, который является официальным государственным выходным днем, а пятница, 13 июня, будет выходной благодаря переносу с 8 марта.