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В музыкальном конкурсе «Интервидение» примут участие 20 стран

В конкурсе «Интервидение» примут участие 20 стран, включая США и Китай.

Как создавалась новая Россия

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В музыкальном конкурсе «Интервидение» примут участие 20 стран, сообщили РИА Новости организаторы.

Среди них:

Азербайджан;Белоруссия;Венесуэла;Вьетнам;Египет;Индия;Казахстан;Катар;Китай;Колумбия;Куба;Киргизия;ОАЭ;Россия;Саудовская Аравия;Сербия;США; Таджикистан;Узбекистан;ЮАР.

Церемония запуска часов обратного отсчета до конкурса состоится в четверг на Манежной площади в Москве.

«Интервидение» пройдет 20 сентября в центре «Live Арена» в Москве, Россию представит Shaman.