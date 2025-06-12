МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В музыкальном конкурсе «Интервидение» примут участие 20 стран, сообщили РИА Новости организаторы.
Среди них:
Азербайджан;Белоруссия;Венесуэла;Вьетнам;Египет;Индия;Казахстан;Катар;Китай;Колумбия;Куба;Киргизия;ОАЭ;Россия;Саудовская Аравия;Сербия;США; Таджикистан;Узбекистан;ЮАР.
Церемония запуска часов обратного отсчета до конкурса состоится в четверг на Манежной площади в Москве.
«Интервидение» пройдет 20 сентября в центре «Live Арена» в Москве, Россию представит Shaman.