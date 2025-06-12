Национальный футбольный стадион в Минске может принимать концерты

Национальный футбольный стадион в Минске — самый большой в Беларуси может также стать ареной для масштабных концертов. Об этом генеральный директор минского стадиона «Динамо» Александр Бут-Гусаим сказал на «Беларусь 5».
Напомним, Национальный футбольный стадион открылся в Минске 7 июня.
Бут-Гусаим сказал, что в 2025-м новый стадион необходимо «обкатать», чтобы посмотреть и изучить до конца весь его функционал. Кроме того, он сказал, что самая большая в стране футбольная арена может стать и площадкой для концертов.
— Теперь это самая большая арена у нас в стране, в перспективе, возможно, здесь будут проходить какие-то концерты, — отметил он.
Между тем синоптики сказали, когда в Беларуси потеплеет в июне 2025: «Начинается период приятной погоды».