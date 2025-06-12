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Более тысячи уральцев спели Гимн России в центре Екатеринбурга

В Историческом сквере 12 июня состоялась акция «Хором славим Россию и город».

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

В центре уральской столицы 12 июня более тысячи людей — представители творческих коллективов, общественники и все желающие — исполнили Гимн России и другие любимые песни. Акция «Хором славим Россию и город» прошла в Историческом сквере при участии врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера.

Сводный тысячный хор разместился на ступенях у памятника Татищеву и Геннину на Плотинке. Слова исполняемых песен, хоть они и известны многим с самого детства, транслировались на большой экран.

Напомним, ко Дню России в Екатеринбурге традиционно подготовлена насыщенная программа. Ожидается, что в праздничных мероприятиях на различных площадках примут участие более 25 тысяч человек.