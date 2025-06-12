В Бодайбо увековечили память Героя России Аширмамеда Бердыева

Ашир Бердыев родился в Туркмении. После школы служил в морской пехоте в Севастополе, затем работал инструктором по парашютной подготовке. В 1995 году переехал в Бодайбо. Построил там дом, создал семью, занимался бизнесом, а в 2012 году стал депутатом. Помогал ветеранам, пенсионерам, детям-инвалидам и часто повторял: «Бодайбо — это мой дом, а Россия — это моя Родина».