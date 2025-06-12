В Бодайбо увековечили память Героя России Аширмамеда Бердыева

12 июня в Бодайбо состоялось открытие мемориальной доски в честь Героя Российской Федерации Аширмамеда Бердыева. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, памятный знак разместили на доме по улице Мира, где жил боец. Бердыев участвовал в специальной военной операции, был награжден медалью «За отвагу», орденом Мужества, а также орденами Святого Георгия IV и III степени. В марте 2024 года ему посмертно присвоили звание Героя России.
Ашир Бердыев родился в Туркмении. После школы служил в морской пехоте в Севастополе, затем работал инструктором по парашютной подготовке. В 1995 году переехал в Бодайбо. Построил там дом, создал семью, занимался бизнесом, а в 2012 году стал депутатом. Помогал ветеранам, пенсионерам, детям-инвалидам и часто повторял: «Бодайбо — это мой дом, а Россия — это моя Родина».
Он участвовал в операциях в Сирии и Ливии, в том числе в освобождении ученых Максима Шугалея и Самера Суэйфана. В 2022 году добровольцем отправился на СВО. Разведчик Бердыев совершил множество подвигов, включая спасение детей в Донецке. В январе 2024 года он погиб при выполнении боевого задания. Его похоронили в Бодайбо, как он и завещал.
— Служить Отечеству, защищать его ценой жизни — высшая честь для гражданина России. Аширмамед Бердыев жил и погиб как настоящий герой. Память о таких людях должна быть вечной — это пример мужества и преданности Родине, — сказал губернатор Игорь Кобзев.
Мать героя узнала о его подвигах лишь после гибели — сын скрывал, что участвует в боевых действиях, говоря, что работает на Севере.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что ветеран труда из Боханского района отметила столетний юбилей.