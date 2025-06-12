В Самаре не планировали и потому не отменяли салют на День России

Салют же, который прозвучал вечером 1 июня в Самаре, был кульминацией и финалом IV Музыкального фестиваля Юрия Башмета, а именно его гала-концерта, который состоялся в амфитеатре на Площади Славы. Он был инициативой организаторов этого фестиваля и к местным властям не имел отношения.