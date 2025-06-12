В Самаре не планировали и потому не отменяли салют на День России

Сегодня утром, 12 июня, ряд СМИ вышли с заголовками «В Самаре отменили салют на день России». Никакого салюта не отменяли, потому что изначально и не планировали.
Власти региона и ранее неоднократно заявляли, что трата бюджетных средств на салюты, фейерверки и файер-шоу в нынешних условиях — это, буквально, деньги на ветер. Единственным элементом праздника в таком стиле будет файер-шоу в финале выступления хедлайнера сегодняшнего праздничного концерта на площади Куйбышева в Самаре — группы «Звери».
Единственным же значимым мероприятием последнего времени, где принципом «салют = деньги на ветер» следовало поступиться, стал юбилейный День Победы 9 мая 2025 года.
Салют же, который прозвучал вечером 1 июня в Самаре, был кульминацией и финалом IV Музыкального фестиваля Юрия Башмета, а именно его гала-концерта, который состоялся в амфитеатре на Площади Славы. Он был инициативой организаторов этого фестиваля и к местным властям не имел отношения.
Сегодня же всех ждет обширная культурная программа. В частности, в Самаре на набережной развернули 700-метровый триколор, а перед этим здесь состоялся фестиваль бега «Королева спорта».
Также мы писали, где в историческом центре Самары в День России ограничат движение транспорта, и что непогода Самарская телебашня засияет вечером цветами триколора ко Дню России, а непогода может слегка испортить праздник.
—-
Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.