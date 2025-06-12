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Жители Волгограда празднуют День России

12 июня жители города-героя примут участие в праздновании Дня России.

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В День России в Волгограде развернут 100-метровый флаг. Мероприятие состоится в 19.00 на территории ЦПКиО.

Кроме того, в 11.00 в парке начнется патриотический забег. Его участники смогут пробежать по парку с триколором любого размера. На старты приглашаются как дети, так и взрослые. Первые три лидера в каждой категории получат медали и подарки, сообщили в дирекции парка.

Праздничные мероприятия в честь Дня России будут проходить на территории общественного пространства с 12 по 15 июня. Для волгоградцев организуют концерты, кинопоказы и другие развлечения.

Напомним, дата праздника связана с принятием Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года.