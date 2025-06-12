Сайт РЖД подвергся DDoS-атаке

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. РЖД сообщили о DDoS-атаке на сайт и приложение компании.
«Наш сайт и мобильное приложение подверглись DDoS-атаке. В течение дня возможны перебои. Наши специалисты стараются нормализовать работу сайта и приложения», — заявил перевозчик в Telegram-канале.
Главное:
кассы работают на станциях и вокзалах;продажа билетов идет в обычном режиме;компания принесла извинения за неудобства.
В предыдущий раз РЖД заявляли о DDoS-атаке утром шестого июня. Вскоре работу сайта и приложения восстановили.