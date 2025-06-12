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Сайт РЖД подвергся DDoS-атаке

Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. РЖД сообщили о DDoS-атаке на сайт и приложение компании.

«Наш сайт и мобильное приложение подверглись DDoS-атаке. В течение дня возможны перебои. Наши специалисты стараются нормализовать работу сайта и приложения», — заявил перевозчик в Telegram-канале.

Главное:

кассы работают на станциях и вокзалах;продажа билетов идет в обычном режиме;компания принесла извинения за неудобства.

В предыдущий раз РЖД заявляли о DDoS-атаке утром шестого июня. Вскоре работу сайта и приложения восстановили.