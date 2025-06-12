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В Казани усилят работу общественного транспорта вечером 12 июня

Общественный транспорт в Казани в День России, 12 июня, будет работать по графику выходного дня. В вечерние часы ожидается усиление движения на ряде автобусных и троллейбусных маршрутов.

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Источник: ИА Татар-информ

Об этом сообщили в исполкоме города.

С 21:00 будет увеличено количество транспорта на некоторых направлениях. Это коснется автобусных маршрутов № 6, 15, 22, 28, 28а, 29, 35, 35а, 47, 74, 75 и 89. Также усилят движение троллейбусов № 1 и № 2.