В Казани усилят работу общественного транспорта вечером 12 июня

Об этом сообщили в исполкоме города.
С 21:00 будет увеличено количество транспорта на некоторых направлениях. Это коснется автобусных маршрутов № 6, 15, 22, 28, 28а, 29, 35, 35а, 47, 74, 75 и 89. Также усилят движение троллейбусов № 1 и № 2.
Общественный транспорт в Казани в День России, 12 июня, будет работать по графику выходного дня. В вечерние часы ожидается усиление движения на ряде автобусных и троллейбусных маршрутов.
Об этом сообщили в исполкоме города.
С 21:00 будет увеличено количество транспорта на некоторых направлениях. Это коснется автобусных маршрутов № 6, 15, 22, 28, 28а, 29, 35, 35а, 47, 74, 75 и 89. Также усилят движение троллейбусов № 1 и № 2.