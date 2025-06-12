День России объединяет всех, кто гордится своей страной, заявил Мишустин

«Ваше Святейшество! Поздравляю Вас с Днем России! Этот праздник объединяет всех, кто гордится своей страной, чтит ее историю, великие победы и достижения. И готов разделить ответственность за ее настоящее и будущее. Россия всегда отстаивала свои национальные интересы, безопасность и право на самостоятельный путь развития. И сегодня, как и прежде, мы должны сохранить единство и целостность нашего Отечества, богатое культурное наследие и преемственность поколений, оставаясь опорой традиционных ценностей в меняющемся мире. Желаю крепкого здоровья, успехов в ответственном служении на благо Отечества», — говорится в письме Мишустина.