Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил граждан с Днем России

По словам Метшина, столица Татарстана является ярким примером единства инициативных и талантливых людей. 12 июня — знаковая дата для всех, кто любит Россию, по праву гордится ее славной историей, богатыми традициями и достижениями. Он добавил, что этот праздник олицетворяет свободу и согласие народов, сплоченных идеалами добра и справедливости.