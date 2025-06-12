Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил граждан с Днем России. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
По словам Метшина, столица Татарстана является ярким примером единства инициативных и талантливых людей. 12 июня — знаковая дата для всех, кто любит Россию, по праву гордится ее славной историей, богатыми традициями и достижениями. Он добавил, что этот праздник олицетворяет свободу и согласие народов, сплоченных идеалами добра и справедливости.
Градоначальник пожелал гражданам счастья, добра, благополучия, крепкого здоровья и успехов. А атмосфера этого всенародного праздника придаст энергии и вдохновения.
Напомним, Казань готовится к яркому празднованию Дня России. Запланированы концерты, мероприятия для детей и молодежи, аттракционы, а также спортивные соревнования. Рассказали о самых значимых из них.