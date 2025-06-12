Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил граждан с Днем России

Он пожелал счастья, добра, благополучия.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил граждан с Днем России. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По словам Метшина, столица Татарстана является ярким примером единства инициативных и талантливых людей. 12 июня — знаковая дата для всех, кто любит Россию, по праву гордится ее славной историей, богатыми традициями и достижениями. Он добавил, что этот праздник олицетворяет свободу и согласие народов, сплоченных идеалами добра и справедливости.

Градоначальник пожелал гражданам счастья, добра, благополучия, крепкого здоровья и успехов. А атмосфера этого всенародного праздника придаст энергии и вдохновения.

Напомним, Казань готовится к яркому празднованию Дня России. Запланированы концерты, мероприятия для детей и молодежи, аттракционы, а также спортивные соревнования. Рассказали о самых значимых из них.