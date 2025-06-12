Исследование показало, сколько россияне хотят потратить на праздники в июне

На вопрос, как именно они планируют проводить длинные выходные в июне, каждый четвертый опрошенный сообщил, что будет заниматься домашними делами, говорится в исследовании. «За городом или на природе хотят провести это время 23%, а еще 17% будут работать. О планах провести праздники в спортивном формате или активном времяпрепровождении сообщили 16%. Еще 8% посвятят выходные ремонту жилья, а 7% отправятся в поездку по стране или за рубеж. Остальные суммарно 4% указали иные варианты или затруднились с ответом», — сообщается в материалах.