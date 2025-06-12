Ратмир Мавлиев выступил с поздравлениями по поводу Дня Уфы и Дня России

В своем обращении сити-менеджер отметил, что эти праздники объединяют чувство любви к родине, гордость за ее историю и современные достижения. Мавлиев поблагодарил всех жителей за их ежедневный труд и вклад в развитие города, подчеркнув, что именно благодаря этому город продолжает расти и хорошеть.