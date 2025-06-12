Ратмир Мавлиев выступил с поздравлениями по поводу Дня Уфы и Дня России

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поздравил горожан с Днем столицы Башкирии, Днем России и 271-летием со дня рождения Салавата Юлаева.
В своем обращении сити-менеджер отметил, что эти праздники объединяют чувство любви к родине, гордость за ее историю и современные достижения. Мавлиев поблагодарил всех жителей за их ежедневный труд и вклад в развитие города, подчеркнув, что именно благодаря этому город продолжает расти и хорошеть.
Градоначальник пожелал уфимцам крепкого здоровья, семейного благополучия и новых успехов. Особые пожелания касались мира, согласия и любви в каждом доме.
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