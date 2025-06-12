Надпись «Россия для счастливых. Улыбнись!» появилась на въезде в Красноярск

Ободряющую надпись заметили на въезде в город в День России 12 июня.
На въезде в Красноярск в День России появился необычный дорожный знак «Россия для счастливых. Улыбнись!».
Так теперь Красноярск встречает всех, кто приезжает в город. Видео преобразившейся въездной стеллы опубликовано в телеграмм каналах Kras Mash и «Красноярск с огоньком».
Интересно, что рядом расположен знак дорожной камеры, что в соцсетях интерпретировали как «улыбайтесь, мы за вами следим».
Напомним, в Красноярске школьники из трудового отряда сняли трогательный ролик ко Дню России.