Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Надпись «Россия для счастливых. Улыбнись!» появилась на въезде в Красноярск

Ободряющую надпись заметили на въезде в город в День России 12 июняНа въезде в Красноярск в День России появился необычный дорожный знак "Россия для счастливых.

Как создавалась новая Россия

Ободряющую надпись заметили на въезде в город в День России 12 июня.

На въезде в Красноярск в День России появился необычный дорожный знак «Россия для счастливых. Улыбнись!».

Так теперь Красноярск встречает всех, кто приезжает в город. Видео преобразившейся въездной стеллы опубликовано в телеграмм каналах Kras Mash и «Красноярск с огоньком».

Интересно, что рядом расположен знак дорожной камеры, что в соцсетях интерпретировали как «улыбайтесь, мы за вами следим».

Напомним, в Красноярске школьники из трудового отряда сняли трогательный ролик ко Дню России.