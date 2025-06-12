К вулканам и китам: самые красивые маршруты для пеших походов по России

В пеший поход стоит взять с собой рюкзак (40−60 литров), треккинговые ботинки, термобелье, утепляющий слой, непромокаемую куртку и штаны, налобный фонарик, аптечку, компас, еду (сублиматы, орехи), а также личные вещи, такие как паспорт, деньги, средства личной гигиены и солнцезащитный крем. Не забудьте герметичные упаковки для сохранения сухости документов и головной убор от солнца. Часто туроператоры в организованных пеших походах выдают самое необходимое: палатки, коврики, спальники, иногда даже рюкзаки — это очень хорошая экономия для туриста. Личное снаряжение должно весить 10−15 кило и занимать около ⅔ объема рюкзака, так как вам нужно будет нести еще еду и общее оборудование.