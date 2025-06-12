Роспотребнадзор назвал пригодные для купания пляжи в Нижегородской области

На данный момент в регионе работают 22 официальных пляжа. 14 из них располагаются в Нижнем Новгороде. К 11 июня специалисты исследовали более 850 проб воды из озер на территории области, чтобы проверить их микробиологические и химические показатели, оценить наличие вирусов и паразитов.