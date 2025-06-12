Роспотребнадзор назвал пригодные для купания пляжи в Нижегородской области

17 пляжей Нижегородской области безопасны для купания. Такие данные озвучили в региональном управлении Роспотребнадзора.
На данный момент в регионе работают 22 официальных пляжа. 14 из них располагаются в Нижнем Новгороде. К 11 июня специалисты исследовали более 850 проб воды из озер на территории области, чтобы проверить их микробиологические и химические показатели, оценить наличие вирусов и паразитов.
Купаться разрешено на озерах ПКиО, Силикатном, Мещерском, Пестичном, Светлоярском, Третьем озере на Щелковском хуторе в столице Приволжья. Кроме того, нормам соответствуют озеро «У Крутой горы» в Богородске, Верхний пруд в Выксе, озеро Верхнее в Семенове, пляж Волги в Лыскове, озеро Святое в Дзержинске и Юрасовское озеро на Бору.
Напомним, рейтинг пляжей по числу погибших во время купания составлен в Нижнем Новгороде.