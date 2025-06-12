Собянин: 12 электробусов нового поколения вышли на улицы столицы

«Они будут курсировать по маршрутам 384 и 384к — от Савеловского до Белорусского вокзала и станции метро “ЦСКА”. Уникальность новейшей модели — в более прочной конструкции, увеличенной технологичности сборки и стойкости корпуса к коррозии. Для удобства посадки и высадки пассажиров средние и задние двери теперь открываются наружу, не занимая место в салоне. Площадка для колясок и велосипедов стала шире на 15%. Появилось место для ручной клади. Климатическая система — еще эффективнее, количество электроотопителей увеличили с пяти до восьми», — написал Сергей Собянин.
Он отметил, что новый электробус полностью оборудован для комфортного проезда маломобильных граждан: в нем предусмотрены откидная аппарель у средних дверей, специальное место для колясок и кнопка вызова водителя. Внутри салон оборудован зарядками для смартфонов, цифровыми валидаторами и медиаэкранами, а освещение меняется в зависимости от времени суток.
«Позаботились и о водителях: увеличено пространство рабочего места, количество и диапазон регулировок водительского сиденья, появился “электронный” ручной тормоз», — подчеркнул мэр.
По его словам, всего в 2025 году в город придут 400 таких электробусов.
«С 2018 года столица начала переходить на более экологичный транспорт. Сегодня свыше 2 тыс. 350 электробусов обслуживают больше 200 городских маршрутов. Постоянно открываем новые и модернизируем существующие эксплуатационные площадки, развиваем зарядную инфраструктуру. Все это делает поездки по городу максимально комфортными, а воздух — чище», — заключил Сергей Собянин.