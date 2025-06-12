Собянин: 12 электробусов нового поколения вышли на улицы столицы

«Они будут курсировать по маршрутам 384 и 384к — от Савеловского до Белорусского вокзала и станции метро “ЦСКА”. Уникальность новейшей модели — в более прочной конструкции, увеличенной технологичности сборки и стойкости корпуса к коррозии. Для удобства посадки и высадки пассажиров средние и задние двери теперь открываются наружу, не занимая место в салоне. Площадка для колясок и велосипедов стала шире на 15%. Появилось место для ручной клади. Климатическая система — еще эффективнее, количество электроотопителей увеличили с пяти до восьми», — написал Сергей Собянин.