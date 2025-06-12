Пермский край вошел в проект по развитию гастрономической индустрии

Пермский край вошел в число 11 пилотных регионов, которые продолжат работу во всероссийской программе «ПроЕДУ по России». Отбор проводился на основе гастрономических паспортов, куда вошли вкусовая идентичность территорий, включая локальные продукты, кулинарные традиции, событийную повестку и точки роста гастроиндустрии.