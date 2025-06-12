Пермский край вошел в проект по развитию гастрономической индустрии

Пермский край вошел в число 11 пилотных регионов, которые продолжат работу во всероссийской программе «ПроЕДУ по России». Отбор проводился на основе гастрономических паспортов, куда вошли вкусовая идентичность территорий, включая локальные продукты, кулинарные традиции, событийную повестку и точки роста гастроиндустрии.
Критериями отбора пилотных регионов стали объективность и полнота самооценки, командная вовлеченность, наличие стратегического подхода к развитию гастротуризма. Всего рабочая группа программы проанализировала более 70 гастрономических паспортов, — говорят в краевом Минтуризма.
В ближайшее время участники проекта вместе со специалистами АСИ начнут разрабатывать гастрономические коды: брендирование и создание маршрутов и сервисов.