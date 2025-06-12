Подчеркивают красоту и скрывают недостатки: пять лучших моделей купальников для женщин в возрасте 50+

Неважно, сколько вам лет по паспорту. Главное — как вы себя ощущаете. Тем более если речь идет о купальнике. Взрослые женщины могут и должны выглядеть на пляже элегантно, свежо и красиво. Правильно подобранный купальник придаст дополнительной уверенности, подчеркнув красивые линии силуэта и скрыв недостатки. Как выбрать правильный наряд для пляжа женщинам в возрасте за 50, «Вечерней Москве» рассказала дизайнер Аника Керимова.