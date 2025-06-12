Подчеркивают красоту и скрывают недостатки: пять лучших моделей купальников для женщин в возрасте 50+

Неважно, сколько вам лет по паспорту. Главное — как вы себя ощущаете. Тем более если речь идет о купальнике. Взрослые женщины могут и должны выглядеть на пляже элегантно, свежо и красиво. Правильно подобранный купальник придаст дополнительной уверенности, подчеркнув красивые линии силуэта и скрыв недостатки. Как выбрать правильный наряд для пляжа женщинам в возрасте за 50, «Вечерней Москве» рассказала дизайнер Аника Керимова.
Цельный купальник с V-декольте.
Это классическая модель, которая визуально корректирует фигуру. V-образный вырез подчеркивает грудь и «вытягивает» шею. Закрытая зона талии делает ее уже. Кроме того, слитный купальник хорошо формирует бедра, скрывая лишние сантиметры.
Модель отлично смотрится как на пышнотелых красавицах, так и на стройных женщинах. Причем подходит к любому типу фигуры. За счет бретелей создаются особые линии, которые приближают тело к форме песочных часов. В таких купальниках комфортно плавать и принимать солнечные ванны.
Рюши в области груди.
Миниатюрным женщинам с небольшой грудью стоит обратить внимание на купальники с акцентом на лифе. Рюши могут быть как на классическом топе, так и на трендовом рукаве на одно плечо. За счет дополнительной драпировки создается визуальный эффект груди большего размера. Также этот прием позволяет скрыть возрастные изменения кожи в области декольте.
Асимметричный крой подчеркивает красивые руки, плечи и ключицы. Выбирайте модели как слитные, так и раздельные. Лучше всего будут смотреться купальники в однотонной расцветке, без мелкого узора.
Высокая талия.
Еще один классический прием, который хорошо корректирует фигуру взрослой женщины. Высокая посадка плавок визуально скрывает живот, а за счет плотной и широкой резинки делает талию тоньше. Идеально такая модель будет смотреться на спортивной или стройной фигуре, которой нужно лишь немного скрыть возрастные изменения тела.
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Танкини.
Если вы хотите разнообразить пляжный гардероб или считаете цельные модели скучными, попробуйте танкини. По сути, это раздельный купальник — классические плавки и топ в виде майки. Танкини идеально подходит для женщин с небольшим животиком. Майка скроет лишние сантиметры на талии. Также эта модель помогает визуально сбалансировать тип фигуры «груша» или длинный торс.
Сборка на талии.
Дамам в возрасте 50+ стоит присмотреться к слитным купальникам, которые декорированы сборками в области талии. Некоторые модели выглядят как маленькое коктейльное платье, поэтому к вам точно будут прикованы восхищенные взгляды. Сборки могут быть выполнены как внахлест, так и перекрестно. Они создают женственные линии, которые подчеркивают мягкие округлости. Не стоит ограничиваться однотонными и темными купальниками. Примерьте модели из 2−3 оттенков, но без пестрой раскраски.
Общие рекомендации.
Выбирайте одежду для пляжа из плотной и качественной ткани. Она должна хорошо тянуться, при этом не растягиваться быстро. Слишком тесный купальник вызовет дискомфорт и создаст много «заломов», что испортит фигуру. В очень просторном наряде будет некомфортно плавать, так как из-за воды комплект станет тяжелее, а вы рискуете испытать конфуз.
В возрасте 50+ женщины могут надевать купальник даже только ради красоты. Обратите внимание на модели с декором — поясками, цепочками или пуговицами. Также можно корректировать фигуру с помощью легких парео, льняных рубашек или летних накидок. Этот прием к тому же хорошо защищает кожу от солнца.
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