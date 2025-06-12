В Самаре в Семейном музыкальном фестивале бега «Королева спорта» 12 июня принимает участие более 1000 человек

Участники смогут выбрать одну из нескольких дистанций:
Забег «Самарская миля»: длина трассы — 1586 метров, допускаются дети старше семи лет, медали победителям не предусмотрены.
Дети возрастом от одного до четырёх лет пробегут дистанцию длиной 300 метров вместе с родителями.
Для детей пяти-десяти лет предусмотрен отдельный забег на 600 метров.
Семейная эстафета: участвуют команды из троих человек — мама, папа и ребёнок от одного до десяти лет.
Командный корпоративный забег: команда состоит из пяти спортсменов от 11 лет, общая протяжённость маршрута — 15 км.
Личный зачёт на дистанции 3 километра доступен участникам от 11 лет.
Пятикилометровый марафон для подростков и взрослых от 11 лет, а также тематический костюмированный забег на аналогичную дистанцию.