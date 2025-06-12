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МЧС предупредило о грозе и усилении ветра в Москве в ближайшие дни

МЧС предупредило о дожде, грозе и усилении ветра с порывами 13−14 июня в Москве.

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Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, грозе и усилении ветра при грозе с порывами до 15−17 метров в секунду 13−14 июня в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

«Со второй половины дня 13 июня до 10.00 часов 14 июня в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15−17 м/с», — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют водителям парковаться в безопасных местах и быть более внимательными на дороге, а пешеходов призывают обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра.